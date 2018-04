Borgsdorf

Am Edeka-Einkaufsmarkt in der Sperberstraße in Borgsdorf stand am späten Sonnabendabend gegen 21.30 Uhr ein Papiercontainer in Flammen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Zur Ermittlung der Brandursache wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Von MAZonline