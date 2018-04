Perleberg

Ein 77-jähriger Perleberger ging am Sonnabend gegen 20 Uhr mit seiner Frau und seinem Dackel vom Garten nach Hause. Als sie im Berliner Weg an einem Park vorbei gingen, kam ein weiß-brauner Pitbull ohne Halsband und Marke aus dem Park gelaufen und griff den Dackel an.

Plötzlich sprang der Pitbull hoch

Zunächst konnten die Angriffe abgewehrt werden. Plötzlich stand der Pitbull neben dem 77-Jährigen, sprang hoch und biss ihm in die linke Hand. Danach rannte der Hund wieder in den Park.

Einen Hundehalter hat der Senior im Park nicht gesehen. Der 77-Jährige ließ die Bissverletzung sofort in der Notaufnahme behandeln.

Wer hat Hinweise zu Hund und Halter?

Die Polizei hofft auf Hinweise zum Hund und Hundehalter unter der Telefonnummer 03876/71 50.

Von MAZ-online