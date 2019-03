Marwitz

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonnabendnachmittag auf der Berliner Straße in Marwitz. Beteiligt an dem Unfall waren zwei Pkws, eine 68-jährige Frau wurde dabei leicht verletzt.

Erst geschleudert, dann kollidiert

Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit war bei regnerischen Witterungsverhältnissen gegen 16.35 Uhr ein Pkw BMW auf der Berliner Straße auf Höhe des Kreisverkehrs ins Schleudern geraten und daraufhin mit einem anderen Pkw kollidiert, ehe er auf der Seite liegend zum Stillstand kam.

Unfallfahrer stand offenbar unter Betäubungsmitteln

Die geschädigte Pkw-Fahrerin, eine 68-jährige Frau, stand in Folge des Zusammenpralls unter Schock. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich im Rahmen der Unfallaufnahme herausstellte, zeigte der Unfallverursacher, ein 23-jähriger Mann, Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum, so dass auch er schließlich einem Arzt vorgestellt wurde und u.a. eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Landesstraße mehrere Stunden für Bergungsarbeiten gesperrt

Die Bergung der Unfallfahrzeuge gestaltete sich laut Information der Polizei „sehr zeitaufwendig“. Die zur Unfallstelle geeilten Kameraden der Feuerwehr nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und sicherten die Unfallstelle ab. Beide Pkws, die nicht mehr fahrbereit waren, mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. „Kurz vor 20 Uhr, um 19.54 Uhr, konnten wir die Fahrbahn nach der Bergung wieder für den fließenden Verkehr freigeben“, teilte der Dienstgruppenleiter der Polizei am Abend dann mit.

Die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen zum konkreten Unfallhergang aufnehmen.

Von MAZonline