Bernöwe

Eine Hyundai-Fahrerin ist am Dienstagabend gegen 17.10 Uhr auf der Ortsverbindungstraße zwischen Schmachtenhagen und Bernöwe trotz Gefahrenbremsung mit einem Wildschwein kollidiert. Die beiden im Fahrzeug sitzenden Kinder waren sehr erschrocken, blieben aber unverletzt.

Das Wildschwein verendete am Unfallort. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Von MAZonline