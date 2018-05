Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist am Dienstag gegen 13.40 Uhr ein Audi auf der B 96 zwischen Teschendorf und Nassenheide in die Leitplanke geraten und in der Folge seitlich gegen einen entgegenkommenden VW mit Wohnwagen geprallt. Die Audi-Fahrerin erlitt einen Schock. Die B 96 musste vorübergehend komplett gesperrt werden.