Oberhavel

Auf der A 10 zwischen den Anschlussstellen Kremmen und Oberkrämer ist es am Sonntag gegen 12.30 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Pkw Honda, der auf der A 10 aus Richtung Potsdam gekommen war, durchfuhr das Autobahnkreuz Havelland in Richtung Frankfurt/oder beziehungsweise Prenzlau. Beim Wechsel auf die durchgehende Fahrbahn kollidierte der aus dem Landkreis Oberhavel stammende Honda seitlich mit einem VW aus dem Landkreis Oder-Spree. In der Folge kam der Honda nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und überschlug sich.

Die 60-jährige Fahrerin des Pkw Honda und ihr 39-jähriger Beifahrer wurden dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber musste angefordert werden, der gegen 13 Uhr auf der Autobahn landete. Der Verkehr musste für die Dauer von etwa 50 Minuten gesperrt werden.

Von MAZonline