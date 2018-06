Velten

Beamte der Kriminalpolizei erwischten am Montagmorgen gegen 2 Uhr unweit des Veltener Bahnhofs eine 30-Jährige beim Diebstahl beziehungsweise beim Beschädigen von Plakaten der Flüchtlingsinitiative „Willkommen in Oberkrämer, Leegebruch und Velten“. Mit den Plakaten sollte auf ein Begegnungs- und Familienfest am 16. Juni hingewiesen werden. Die Täterin wollte sich aus dem Staub machen, wurde aber von Beamten gestoppt.

Lebensgefährte ebenfalls unter Verdacht

Ein zweiter, mutmaßlich männlicher Tatverdächtiger konnte zunächst flüchten. Als Beamte die Identität der Frau anhand ihrer Personaldokumente überprüfen wollten, traf gerade der 44-jährige mutmaßliche Lebensgefährte der Frau in der gemeinsamen Wohnung ein. Da er laut Polizei verschwitzt und verdreckt war und die Äußerungen der Frau und des Mannes nicht übereinstimmten, besteht der Verdacht, dass der 44-Jährige ebenfalls an der Tat beteiligt war. Zudem wurden in einer Garage Überreste eines in der Vergangenheit entwendeten und zerstörten Plakates gefunden.

Weitere Prüfungen durch den Staatsschutz

Am Tatort wurden in der Vergangenheit bereits zweimal Plakate zerstört beziehungsweise entwendet. Die weiteren Prüfungen erfolgen durch den Staatsschutz.

