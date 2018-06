Potsdam

Die Polizei Brandenburg will am 22. Juni 12 Stunden am Stück live aus dem Einsatz- und Lagezentrum twittern. Das gab das Polizeipräsidium bekannt. „Wir wollen zeigen, wie vielfältig das polizeiliche Einsatzgeschehen in Brandenburg ist und was die Beamten täglich rund um die Uhr leisten“, sagte die Leiterin des Sachbereichs Soziale Medien, Anja Resmer.

Twitter-Marathon beginnt am Freitag um 15 Uhr

Der Twitter-Marathon beginnt am Freitag um 15 Uhr und unter dem Hashtag #12h110BB soll bis 3 Uhr durchgehalten werden. Wer mitliest, soll landesweit eingehende Notrufe verfolgen können. Die Polizei twittert auf ihrem Einsatz-Account @polizeibb_e. Auf ihrem regulären Account folgen der Polizei mehr als 24.000 Accounts.

Die Polizei twittert bereits seit gut zwei Jahren unter ihrem Account. Damals war eine digitale Aktionswoche für mehr Verkehrssicherheit der Anlass.

So lief die Twitter-Premiere der Polizei.

Von MAZonline