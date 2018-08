Oberhavel

Das sind die Meldungen der Polizei aus Oberhavel von Sonntag, 19. August 2018:

Leegebruch: Raser aus dem Verkehr gezogen

Am frühen Sonntagmorgen sollte ein VW in Leegebruch einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer gab jedoch Gas und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortschaft. Unter anderem wurde in einer Tempo-30-Zone Tempo 120 erreicht. Die Beamten konnten das Fahrzeug in der Lindenstraße anhalten, leiteten gegen den 34-jährigen Fahrer ein Strafverfahren wegen eines „verbotenen Kraftfahrzeugrennens“ ein und zogen dessen Führerschein an Ort und Stelle ein.

A10, Oberkrämer: Auffahrunfall

Am Sonnabendvormittag ereignete sich auf der A10 zwischen dem Kreuz Oranienburg und Oberkrämer im Bereich einer Baustelle ein Verkehrsunfall. Der 66-jährige Fahrer eines BMW befuhr den linken Fahrstreifen in Richtung Hamburg. Er musste auf den rechten Fahrstreifen wechseln, da sich ein Einsatzfahrzeug der Polizei mit eingeschaltetem Sondersignal von hinten näherte. Der Fahrer des BMW scherte direkt hinter einen Skoda eines ebenfalls 66-Jährigen ein. Der Fahrer des Skoda bremste nun, da er den Funkwagen der Polizei bemerkte. Der Fahrer des BMW bremste ebenfalls, der 76-jährige Fahrer eines VW-Wohnmobiles fuhr wegen eines ungenügendem Sicherheitsabstandes auf den BMW auf, dieser wurde wiederum auf den davor fahrenden Skoda geschoben. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Das Wohnmobil und der BMW mussten abgeschleppt werden.

Birkenwerder: Schmuck gestohlen

In der Zeit von Donnerstag, 22 Uhr, bis Freitag 22 Uhr wurde in der Havelstraße in Birkenwerder aus einer Wohnung Schmuck entwendet. Die 77-jährige Geschädigte stellte am Donnerstag zunächst fest, dass ihr Nähmaschinenschrank aufgebrochen worden war. Es fehlte jedoch nichts. Am Freitag bemerkte sie dann, dass Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro aus einer Schatulle gestohlen worden ist. Wie der oder die Täter in den Wohnbereich gelangten, ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Hohen Neuendorf: Ackerland brannte

Am Freitagabend wurde gemeldet, dass es nahe der Jakob-Wins-Straße zwischen Hohen Neuendorf und Stolpe auf einem Feld brennt. Durch Anwohner konnten zwei Personen beobachtet werden, die sich dort aufhielten. Außerdem wurde ein Knallgeräusch gehört, das von einem gezündeten Böller verursacht worden sein könnte. Die 15- und 16-jährigen Jungen konnten durch die Beamten angetroffen und befragt werden. Dabei äußerten sie, lediglich als Spaziergänger dort unterwegs gewesen zu sein. Insgesamt haben etwa 1500 Quadratmeter Acker gebrannt. Die Feuerwehr war mit 40 Kameraden vor Ort. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, wurden Ermittlungen eingeleitet.

Meseberg: Brand auf Obstplantage

Aus bisher ungeklärter Ursache brannte am Freitagmittag ein Teil einer Obstplantage in Meseberg. Betroffen war eine rund 800 Quadratmeter große Fläche eines ungenutzten Bereiches der Plantage. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden, weswegen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Schildow: Nach Zusammenstoß geflüchtet

Eine 16-jährige fuhr am Freitagabend mit dem Fahrrad in Schildow durch die Bahnhofstraße in Richtung Glienicke. Am Rehwinkel kam ein bislang unbekanntes Auto aus dem verkehrsberuhigten Bereich, beachtete die vorfahrtberechtigte Radfahrerin nicht und stieß mit ihr zusammen. Dabei wurde die 16-jährige leicht verletzt. Der Wagen setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne der Jugendlichen Hilfe zu leisten. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

