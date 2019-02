Bad Belzig

An der Bundesstraße 102 haben Beamte einem Schäfer geholfen, mit seinen mehr als 1000 Tieren sicher über die Fahrbahn zu kommen. Wie die Polizei in Brandenburg am Sonntag mitteilte, habe der Mann am Samstagnachmittag auf dem Revier in Bad Belzig ( Potsdam-Mittelmark) angerufen und mitgeteilt, dass er mit seiner Herde zwischen den Abzweigen nach Klausdorf und Malterhausen (beide Teltow-Fläming) kurzfristig über die Straße müsse.

Die Beamten eilten mit einem Streifenwagen zu der Stelle und sperrten die Straße für rund 50 Minuten. Ein Schaf rannte davon, wurde aber später wieder eingefangen.

Von RND/dpa/iro