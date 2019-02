Polizei entdeckt in einem Haus 19 Cannabispflanzen

Polizei Hohen Neuendorf - Polizei entdeckt in einem Haus 19 Cannabispflanzen Polizisten haben am Sonntag einen Mann aufgesucht, der verdächtigt wird, Cannabis anzubauen. Die Beamten wurden fündig.

19 Cannabispflanzen hat die Polizei am Sonntag in einem Haus in Hohen Neuendorf entdeckt. Quelle: dpa (Symbolbild)