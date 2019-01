Staffelde

Beamte der Autobahnpolizei fanden am Montagmorgen ein Nummernschild. Es war eine hintere Kennzeichentafel mit der Aufschrift OPR-GH 307. Sie lag nahe der Anschlussstelle Kremmen, am Waldrand neben dem Pendlerparkplatz an der B273 bei Staffelde.

Eine Fahndungsabfrage ergab, dass nach diesem Kennzeichen seit November 2018 in Neuruppin gefahndet worden ist. Damals sind von einem VW Touran beide Kennzeichentafeln entwendet wurden. Das Nummernschild wurde sichergestellt.

Von MAZonline