Oberhavel

Beamte der Polizeiinspektion Oberhavel führten am Wochenende in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, Kontrollen zur Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit von Fahrzeugführern durch. Dabei wurden insgesamt vier Verkehrsteilnehmer unter Einfluss alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel festgestellt.

Mercedes-Fahrer mit 1,3 Promille unterwegs

So kontrollierten Polizeibeamte am Sonntagmorgen um 3.13 Uhr im Steinpilzweg in Schmachtenhagen einen 33-jährigen Mercedes Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab 1,30 Promille. Zur Beweissicherung wurde in der Polizeiinspektion in Oranienburg eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein beschlagnahmt und Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Cannabis-Konsum bei BMW-Fahrer festgestellt

Ebenso unterzogen Polizeibeamte am Samstagabend gegen 19.05 Uhr in der Fontanestraße in Hennigsdorf einen 22-jährigen BMW-Fahrer einer Verkehrskontrolle. Ein Drogenschnelltest reagierte vor Ort positiv auf den Konsum von Cannabis. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus in Hennigsdorf durchgeführt. Im Anschluss wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde ausgestellt. Zudem wurden ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteln sowie ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Von MAZonline