Oberhavel

Im Bereich des Landkreises Oberhavel ereigneten sich im Zeitraum von Freitagmorgen bis in die Mittagsstunden des Sonntages hinein insgesamt elf Verkehrsunfälle mit Sachschaden. Darunter befinden sich sechs Unfälle, bei denen der jeweilige Verursacher versuchte, sich nach Unfall durch Flucht seiner Verantwortung zu entziehen. Insgesamt waren dabei aber nur Bagatellschäden zu verzeichnen.

Vehlefanz: Gestohlenen Mercedes auf Ladefläche entdeckt

Durch Ortung konnte am Freitagmorgen ein gestohlener Pkw Mercedes auf der Ladefläche eines Sattelaufliegers in der Nähe des Autohofes Oberkrämer entdeckt und sichergestellt werden. Anschließend wurde das Fahrzeug seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen dauern derzeit noch an.

Oberhavel: Versicherungsschutz für Alfa Romeo abgelaufen

Im Rahmen verdachtsunabhängiger Verkehrskontrollen durch die Polizei wurde am frühen Sonntagmorgen um 1.45 Uhr auf der Bundesautobahn 10 in Fahrtrichtung Hamburg, an der Anschlussstelle Oberkrämer ein deutscher Pkw der Marke Alfa Romeo kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass bei diesem Fahrzeug der Versicherungsschutz am 21. Dezember des vergangenen Jahres erloschen ist. Daraufhin wurde dem 57-jährigen deutschen Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt und eine entsprechende Anzeige ausgestellt.

Hennigsdorf: Streit in einer Asylunterkunft

Zu einer Sachbeschädigung ist es am Freitagabend in der Unterkunft für Asylsuchende in Hennigsdorf gekommen. Ein Bewohner drohte mit einem Gegenstand einem anderen Mitbewohner und wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Dort äußerte er, gegenüber der Polizei, nicht mehr in dieser Einrichtung verbleiben zu wollen. Ihm wurde ein Notfallzimmer im Raum Fürstenberg/ Havel zugewiesen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Von MAZonline