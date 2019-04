Birkenwerder

Einen leblosen Waschbären fand ein Anwohner in der Hauptstraße in Birkenwerder am Donnerstagmorgen auf dem Gehweg vor seinem Haus vor. Warum das Tier zu Tode kam, ist unbekannt. Das Ordnungsamt wurde informiert und kümmerte sich um die Beseitigung des Kadavers.

Oranienburg: Lkw knallt beim Rangieren gegen Verteilerkasten

Ein Lkw ist am Mittwochnachmittag gegen 14.25 Uhr beim Rangieren in der Jenaer Straße in Oranienburg gegen einen Telefonverteilerkasten der Telekom gefahren. Dieser wurde dabei so stark beschädigt, dass die Kabel freigelegt waren. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Deutsche Telekom AG wurde über den Schaden informiert und wird sich um die Reparatur kümmern.

Zehdenick: Schulgebäude und Verkehrsschild beschmiert

An einem Schulgebäude im Wesendorfer Weg haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch fünf Graffiti – 0,5 bis fünf Meter groß – hinterlassen. Zudem wurde auf einem Verkehrszeichen ein Hakenkreuz entdeckt. Die Kripo ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Birkenwerder: Fenster eines Firmenwagens mit Stein eingeworfen

Ein Unbekannter hat am Mittwochmittag gegen 15 Uhr in der Karl-Marx-Straße in Birkenwerder die Fensterscheibe eines Firmenfahrzeugs mit einem Stein eingeworfen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Liebenwalde: Hirsch flüchtet nach Kollision mit Pkw

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Hirsch und einem Pkw Citroen ist es am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der Landstraße 213 zwischen Freienhagen und der zu Nassenheide gehörenden Siedlung Birkhorst gekommen. Das Tier flüchte nach dem Zusammenstoß in unbekannte Richtung. Der Fahrzeugführer konnte seine Fahrt nicht fortsetzen und musste sich um einen Abschleppdienst kümmern. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Von MAZonline