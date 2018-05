Zehdenick

Ein 13-jähriges Mädchen wurde Donnerstagmorgen (17. Mai) in der Marianne-Grundthal-Straße in Zehdenick von einem unbekannten Mann unvermittelt geschlagen. Das Mädchen lief in einem Seitenweg, als sie plötzlich einen Unbekannten hinter sich bemerkte. Nach ersten Erkenntnissen schlug der Mann das Mädchen, so dass sie am Kopf verletzt wurde und in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Die Mutter des Kindes wurde informiert und begleitete es im Rettungswagen. Der Mann entfernte sich in unbekannte Richtung und konnte nicht mehr festgestellt werden.

Oranienburg – Treppen abwärts gefahren

Ein zehnjähriger Junge fuhr Donnerstag (17. Mai) gegen 13.15 Uhr eine Treppe am Lehnitzer S-Bahnhof mit dem Fahrrad herunter. Am Treppenfuß kollidierte er mit einem dort wartenden zehnjährigen Radfahrer, der dadurch verletzt wurde und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Mutter des Verletzten kümmerte sich um das Fahrrad. Der andere Junge wurde nach Hause gebracht. Ein Sachschaden entstand nach ersten Angaben nicht.

Hennigsdorf – Ohne Fahrschein

Eine 19-jährige in Somalia geborene Frau fuhr Donnerstagnachmittag (17. Mai) ohne gültigen Fahrschein mit der Regionalbahn nach Hennigsdorf. Hennigsdorfer Polizeibeamte konnten die Frau nach einem Hinweis der Bundespolizei gegen 17 Uhr auf dem Postplatz feststellen. Die Frau versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch festgehalten werden. Die 19-Jährige wurde zur Feststellung der Identität zunächst durchsucht, dabei leistete sie Widerstand und eine Beamtin wurde leicht verletzt, blieb jedoch dienstfähig. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten schließlich ein schwedisches Identifikationsdokument fest, jedoch keinen Nachweis zu einem festen Wohnsitz in der Bundesrepublik. So bestand der Verdacht des illegalen Aufenthalts. Daraufhin wurde die junge Frau in Gewahrsam genommen und zur Polizeiinspektion nach Oranienburg gebracht. Sie beschädigte eine Tür in der Gewahrsamszelle und wehrte sich auch bei der kriminalpolizeilichen erkennungsdienstlichen Behandlung. Freitagnachmittag wurde die junge Frau im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens einem Richter vorgeführt.

Schildow – Einbruch auf Baustelle

Unbekannte Täter verschafften sich auf einer Baustelle in der Franz-Schmidt-Straße in Schildow in der Nacht zum Freitag (18. Mai) gewaltsamen Zutritt zu zwei Bauwagen und einem Neubau. Sie entwendeten anschließend Baugeräte und Baumaterialien und verursachten einen Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Schönfließ – Jugendliche griffen in Kasse

Im Nettomarkt in der Stieleichenstraße in Schönfließ kam es am Donnerstagabend (17. Mai) zu einem Diebstahl. Zwei Jugendliche – beide etwa 14 Jahre alt – gaben vor, eine Wasserflasche kaufen zu wollen. Als die Kassiererin das Geld in die Kasse legen wollte, griffen die beiden Täter hinein und entwendeten rund 170 Euro aus der Kasse. Anschließend verschwanden sie in eine unbekannte Richtung, ließen die Wasserflasche dabei jedoch zurück. Diese wurde zur Spurensicherung sichergestellt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Oranienburg – Angelschein nicht vorhanden

Am Donnerstagnachmittag (17. Mai) stellte die Wasserschutzpolizei einen Angler an der Havel-Oder-Wasserstraße fest. Der Tatverdächtige angelte mit einer Raubfischangel im DAV-Gewässer, ohne in Besitz der dafür erforderlichen Dokumente zu sein. Eine Anzeige wurde aufgenommen und die Angeln des Mannes wurden sichergestellt.

Oranienburg – Supermarkt beschädigt

Auf dem Parkplatz des Pennymarktes in der Rosa-Luxemburg-Straße kam es am Donnerstag (17. Mai) gegen 14.30 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein LKW, dessen Kennzeichen unbekannt ist, fuhr auf den Parkplatz vom Supermarkt und beschädigte beim Vorbeifahren die Regenrinne und eine Außenlampe. Es entstand ein Schaden von rund 400 Euro. Vor Ort konnten keine Zeugen angetroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Oranienburg – Aufmerksamer Passant

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Donnerstag (17. Mai) auf dem Parkplatz der Bernauerstraße 100 in Oranienburg. Ein 77-jähriger Fahrer eines Pkw Toyota fuhr beim Ausparken mehrfach gegen einen Pkw VW. Nach der Kollision setzte er seine Fahrt jedoch einfach fort. Dies beobachtete ein aufmerksamer Passant und merkte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers. Anschließend teilte er den Sachverhalt der Polizei mit. Der 77-jährige konnte anschließend an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bergfelde – Betrunkener Fahrzeugführer

Einen 77-jährigen Fahrer eines Pkw Fiat stellten Polizeibeamte am Donnerstagabend (17. Mai) in der Hohen Neuendorfer Straße in Bergfelde. Sie bemerkten einen Alkoholgeruch und führten einen Atemalkoholtest durch. Der Fahrer pustete sich auf einen Wert von 1,90 Promille. Er wurde zur Blutentnahme mit zum Polizeirevier verbracht, wo auch der des Mannes Führerschein beschlagnahmt wurde.

