Glienicke

Am Montag versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Karl-Liebknecht-Straße in Glienicke einzudringen. Die Hauseigentümer waren für etwa sechs Stunden nicht vor Ort. Als sie wiederkamen, bemerkten sie die Hebelspuren an der Eingangstür. In das Objekt gelangten die Täter jedoch nicht. Der Schaden an der Haustür beläuft sich auf etwa 250 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zehdenick: Alarm im Netto-Markt

Im Netto-Markt in der Zehdenicker Phillip-Müller-Straße wurde Montagnacht der Einbruchsalarm ausgelöst. Unbekannte Täter versuchten sich Zutritt über die Leergutabteilung zu verschaffen. Es gelang ihnen jedoch nicht. Die Polizei konnte vor Ort keine Tatverdächtigen mehr feststellen. Die Kriminalpolizei nimmt nun die Ermittlungen auf.

Oranienburg: Fahrraddieb festgestellt

In der Nacht zu Dienstag stellten Polizisten in der Stralsunder Straße in Oranienburg eine ausländische Person fest, die ein sehr neues Fahrrad führte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrrad nicht dem Fahrer gehörte und er auch ein durchtrenntes Schloss in seinem Rucksack hatte. Anschließend wurde das Fahrrad sichergestellt. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf.

Sommerfeld: Diebstahl im Krankenhaus

Am Montagnachmittag kam es im Krankenhaus in der Waldhausstraße in Sommerfeld zu einem Diebstahl. Ein Patient verließ sein Zimmer, um Essen zu gehen. Als er wieder kam, war aus seinem Rucksack das Handy und eine geringe Menge Geld entwendet worden. Vor Ort gab es keine Zeugen, die Tatverdächtige gesehen hatten. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Klein-Mutz: Reh verursacht Unfall

Zwischen Klein Mutz und Häsen kam es in am Montagabend zu einem Wildunfall. Der 50-jährige Fahrer eines Pkw Opels konnte einem Rehwild nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Durch die Kollision verendete das Reh an der Unfallstelle. Das Fahrzeug blieb jedoch fahrbereit. Ein Gesamtschaden von rund 1000 Euro ist entstanden.

Oranienburg: Unfallverursacher flüchtig

Ein Pkw Chevrolet wurde von einem unbekannten Unfallverursacher in der Berliner Straße in Oranienburg beschädigt. Ein unbekannter Pkw fuhr beim Ein-oder Ausparken gegen den Chevrolet und verschwand anschließend. Es entstand dabei ein Lackschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen gab es zu dem Vorfall keine. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf.

Kremmen: Seitlich berührt

Der 30-jährige Fahrer eines Kleintransporters Mercedes überholte am Montag gegen 10 Uhr einen in Österreich zugelassenen Reisebus auf der Autobahn 24 zwischen Kremmen und Linumer Bruch. Beim Überholen geriet der Fahrer des Kleintransporters zu weit nach rechts und kollidierte seitlich mit diesem. Die am Unfall Beteiligten fuhren im Anschluss weiter bis zur Raststätte Linumer Bruch, wo die Unfallaufnahme stattfinden konnte. Der Schaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Die Fahrzeuge blieben weiterhin fahrbereit.

Weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline