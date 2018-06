Zehdenick

Im Rewe-Markt in der Falkenthaler Chaussee in Zehdenick beschädigten unbekannte Täter eine Klimaanlage. Ein Schaden von rund 4000 Euro ist durch die Sachbeschädigung entstanden. Hinweise zu den Tätern gibt es keine. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlung auf.

Hennigsdorf: Pkw Audi A5 aus Parkhaus entwendet

Am Mittwoch wurde aus dem Parkhaus in der Hennigsdorfer Rathenaustraße ein Pkw Audi A5 komplett entwendet. Der Halter hatte das Fahrzeug gegen 7 Uhr abgestellt. Als er gegen 17 Uhr wieder kam, konnte er den Pkw nicht mehr auffinden. Das Fahrzeug hatte noch einen Zeitwert von etwa 19 000 Euro. Die Polizei hat die Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Durch die Kriminalpolizei wird nun ermittelt.

Oranienburg: Bei Auffahrunfall verletzt

In der Germendorfer Allee in Oranienburg kam es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall. Der Fahrer eines Pkw Renault bemerkte zu spät, dass der Fahrer eines vorausfahrenden Pkw Skoda anhielt. Durch die Kollision wurden zwei Insassen des Pkw Skoda leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von 10 000 Euro. Die Fahrzeuge waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Oranienburg: Alkoholisiert am Steuer

Am Mittwochnachmittag stellten Polizeibeamte einen Pkw VW in der Berliner Straße in Oranienburg fest. Während der Kontrolle rochen die Beamten Alkohol und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser zeigte einen Wert von 1,37 Promille an. Anschließend wurde der Fahrer mit zur Polizeiinspektion genommen, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Es wurde Anzeige erstattet und ihm die Weiterfahrt untersagt.

Nassenheide: Wildunfall

Zwischen Oranienburg Nord und Nassenheide kam es Mittwochnacht zu einem Wildunfall. Der Fahrer eines Pkw Volvo konnte einem Rehwild nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Nach der Kollision lebte das Reh noch und musste von der Polizei erlegt werden. Der Pkw Volvo blieb nach dem Unfall weiterhin fahrbereit.

