Hohen Neuendorf

Am Nachmittag des vergangenen Dienstages gegen 16.50 Uhr ereignete sich in der Berliner Straße im Ortsteil Borgsdorf ein Auffahrunfall. Hierbei fuhr die 41-jährige Fahrerin eines Pkw Audi auf den Pkw BMW eines 18-Jährigen auf. Dabei wurden die Audi-Fahrerin und die beiden Insassen im BMW verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, die Halter kümmern sich selbstständig um das Abschleppen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

Oberkrämer: Schwangere nach Unfall ins Krankenhaus

In der Lindenstraße im Ortsteil Marwitz fuhr am Dienstag gegen 16 Uhr eine 30-jährige Havelländerin mit ihrem Pkw Suzuki auf eine vor ihr verkehrsbedingt mit einem Pkw Jeep haltendende 44-Jährige aus Oberhavel auf. Da die Suzuki-Fahrerin schwanger ist, wurde sie vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht. Wegen auslaufender Flüssigkeiten war die Feuerwehr im Einsatz. Die Lindenstraße musste zeitweise voll gesperrt werden.

Von MAZonline