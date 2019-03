Mühlenbeck

Ein 32-jähriger Deutscher befuhr am Donnerstag um 14.55 Uhr mit einem Pkw Opel die Bundesautobahn 10 in der Ausfahrt der Anschlussstelle Mühlenbeck in Richtung Autobahndreieck Pankow. Offenbar weil er es zu spät bemerkte, kollidierte der Opel mit dem Heck eines verkehrsbedingt stehenden Pkw Skoda eines 32-jährigen Polen. In der Folge schob der Opel den Skoda auf den Ford eines 35-jährigen Mannes aus Polen auf. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt rund 12.000 Euro.

Hennigsdorf : Fahrradfahrer kollidiert mit Seniorin

Ein 15-jähriger Deutscher befuhr am Freitag, den 22. März, um 10.00 Uhr den Radweg der Parkstraße in Hennigsdorf offenbar auf der falschen Seite in Richtung Feldstraße. In weiterer Folge kollidierte er mit einer 80-jährigen Fußgängerin und stürzte zu Boden. Der Schüler befand sich auf dem Schulweg und verletzte sich in Folge des Sturzes und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Seniorin klagte ebenfalls über Schmerzen, lehnte jedoch eine Behandlung vor Ort ab.

Oberhavel : Mehrere Telefonanrufe von Betrügern

In Hennigsdorf erhielt am Vormittag des 22. März eine 87-Jährige einen Telefonanruf eines vermeintlichen Neffen. Dieser forderte 10.000 Euro. Als die Frau dies ablehnte, wurde das Gespräch beendet. In Kremmen erhielt ein 68-Jähriger im Verlorenorter Weg einen ähnlichen Anruf eines angeblichen Neffen. Im Birkenhof in Leegebruch wurde eine 77-Jährige von einer vermeintlichen Bekannten angerufen, die nach Bargeld fragte. Die Seniorin beendete das Gespräch, ein Schaden ist ihr bislang nicht entstanden.

Oranienburg : Werkzeug aus Auto geklaut

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, in der Zeit von 1.00 bis 07.30 Uhr brachen in der Lessingstraße in Oranienburg unbekannte Personen durch Einschlagen der Heckscheibe in eine Kleitransporter der Marke Renault Traffic ein und entwendeten daraus diverse Werkzeuge im Wert von rund 4.700 Euro. Die Polizei ermittelt.

Von MAZonline