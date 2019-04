Hohen Neuendorf

Ein in der Friedrich-Hebbel-Straße in Hohen Neuendorf auf einem Grundstück abgestellter Pkw BMW X 5 wurde in der vergangenen Nacht zum Montag offenbar entwendet. Der graue Wagen, Baujahr 2018, mit dem amtlichen Kennzeichen NP-CS 66 hat einen Wert von rund 40.000 Euro. Nach dem Fahrzeug wird nun gefahndet.

Löwenberger Land: Ödland in Flammen geraten

Am Sonntag wurde gegen 12.30 Uhr eine Rauchentwicklung an der Hohenbrucher Chaussee im Löwenberger Land gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr löschte einen Ödlandbrand auf einer Fläche von etwa 1.800 Quadratmeter. Die Kripo ermittelt.

Hohen Neuendorf : Brand eines Ödlandes

Gegen Mittag des 7. April brannten in Höhe der Kanalstraße im Ortsteil Borgsdorf etwa 300 Quadratmeter Ödland. 24 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Borgsdorf löschten den Brand. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen bisher keine Angaben vor.

Kremmen / A 24: Anhänger abgebrannt

Am Samstagvormittag ereignete sich auf der Bundesautobahn 24 in Fahrtrichtung Prenzlau zwischen der Anschlussstelle Kremmen und dem Autobahndreieck Havelland ein Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 60-jähriger slowakischer Fahrer mit seinem DAF-Zugverband die A 24. Dabei kam es zu einem Reifenplatzer an der rechtsseitigen B-Achse des Anhängefahrzeugs. In Folge geriet der Reifen in Brand und das Feuer breitete sich auf den gesamten Anhänger aus. Der mit 15 Tonnen OSB-Platten beladene Anhänger brannte komplett aus. Das Feuer wurde durch die hinzugezogene Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Die Zugmaschine war nicht betroffen. Der Fahrer blieb unverletzt. Um die Bergung kümmerte sich der Fahrer selbst. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 100.000 Euro beziffert.

Löwenberg : Dachrinne entwendet

Im Zeitraum vom 31. März bis 3. April entwendeten bisher unbekannte Personen von einem Grundstück „Am Hain“ in Löwenberg rund einen Meter einer Regendachrinne aus Kupfer. Der Schaden liegt bei geschätzten 50 Euro. Die Polizei ermittelt.

Schildow : Berauscht unterwegs

In der Nacht zum Montag kontrollierten Polizeibeamte gegen 0.40 Uhr in der Mühlenbecker Straße in Schildow einen BMW-Fahrer. Es stellte sich heraus, dass der 26-jährige Kraftfahrer unter Einfluss von Kokain stand und auch keine Papiere mit sich führte. Er stimmte einer freiwilligen Blutentnahme zu. Zuvor wurden an seiner Wohnanschrift die Personalien überprüft.

