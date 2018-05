Löwenberg

Eine 79-jährige Radfahrerin befuhr am Donnerstag gegen 9 Uhr in Löwenberg den Radweg der Eberswalder Straße auf der falschen Seite. Nachdem der Radweg endete, fuhr die Radfahrerin weiter über den Gehweg an mehreren Einfamilienhäusern vorbei. Ein 53-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw fuhr mit seinem Pkw dort aus einer Einfahrt und übersah dabei offenbar die Radfahrerin. Diese kollidierte mit dem Pkw und stürzte. Sie erlitt dabei Prellungen am rechten Knie und Ellenbogen. Nach ambulanter Behandlung vor Ort konnte die Radfahrerin weiterfahren. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 70 Euro.

Löwenberg: Aufgefahren

In der Eberswalder Straße in Löwenberg ereignete sich Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Zwei Männer im Alter von 84 und 76 Jahren fuhren in zwei Pkws hintereinander die Eberswalder Straße aus Richtung Bundesstraße 96 kommend in Richtung Neu Löwenberg. Der vordere Fahrer verringerte seine Geschwindigkeit, was der andere Fahrer nicht rechtzeitig bemerkte und auf den Pkw auffuhr. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro. Der 84-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wolfslake: Mit Gegenverkehr kollidiert

Ein 69-jähriger Fahrer eines Pkw VW wollte Donnerstagabend gegen 17.50 Uhr in Wolfslake von der Landesstraße 161 nach links in die Straße Krämerwald einbiegen. Dabei beachtete er offenbar den entgegenkommenden Verkehr nicht ausreichend und kollidierte mit dem Pkw Hyundai einer 45-Jährigen. Durch den Aufprall geriet der Pkw des 69- Jährigen gegen einen Stromkasten und einen dahinter befindlichen Grundstückszaun. Beide Fahrzeugführer wurden beim Zusammenstoß verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 70 000 Euro.

Birkenwerder: Drei beteiligte Fahrzeuge

Eine 49-jährige Fahrerin eines Pkw Peugeot befand sich am Donnerstag gegen 17.15 Uhr mit ihrem Wagen am Ende der Tangente der Anschlussstelle Birkenwerder an der Bundesautobahn 10 und wollte auf die Landesstraße 21 auffahren. Hier musste sie an einer roten Ampel warten. Hinter ihr ordnete sich der Fahrer eines Pkw Renault ein. Die dahinter befindliche 27-jährige Fahrerin eines Pkw Seat bemerkte die stehenden Fahrzeuge zu spät, fuhr auf und schob den Renault auf den Peugeot. Alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro. Die Fahrzeuge blieben aber fahrbereit. Personen wurden nicht verletzt.

Oranienburg: Kradfahrer fuhr auf

Der 50-jährige Fahrer eines Krads der Marke Suzuki befuhr am Freitag gegen 9 Uhr in Oranienburg die Dr.-Kurt-Schumacher-Straße. Vor ihm fuhr ein Pkw Touran. An der Ecke zur Kremmener Straße wollte der Pkw nach links abbiegen. Dies bemerkte der Krad-Fahrer offenbar zu spät und fuhr auf. Anschließend stürzte er und verletzte sich leicht. Es entstand ein Schaden von etwa 2 500 Euro. Beide Fahrzeuge blieben weiterhin fahrbereit.

Borgsdorf: Nächtliches Quartier gesucht

Erschrocken musste eine Frau, die an der Havelhausener Brücke in Borgsdorf wohnt, am Freitagmorgen feststellen, dass in ihrem Schuppen, der aufgebrochen worden war, ein fremder Mann im Stroh lag und dort genächtigt hatte. Der polnische Mann ist der Polizei nicht ganz unbekannt. Gegen ihn wurden am Freitag Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch gefertigt und er wurde des Ortes verwiesen, in dem man ihm einen Platzverweis erteilte.

Hennigsdorf: Einbruch in die Kita Spatzennest

In den frühen Morgenstunden gegen 3 Uhr meldete ein Wachschutzunternehmen am Freitag einen Einbruch in der Kita Spatzennest in der Schönwalder Straße in Hennigsdorf. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass bisher unbekannte Personen durch Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten der Kita eingebrochen waren. Ob dort etwas entwendet wurde oder aber die Täter gestört wurden, ist derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Oranienburg: Betrunkener Radler

Mit Ausfallerscheinungen wurde Donnerstagabend, gegen 20 Uhr ein Fahrradfahrer in der Adolf-Dechert-Straße in Oranienburg durch Polizeibeamte festgestellt und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der 58-jährige Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Die Beamten ließen eine richterlich angeordnete Blutprobe durchführen, fertigten eine Anzeige und untersagten ihm die Weiterfahrt.

weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline