Velten

Eine neunjährige Radfahrerin fuhr Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr über die Viktoriastraße in Velten, offenbar ohne dabei nach links und rechts zu sehen. Die 27-jährige Fahrerin eines Pkw Mitsubishi konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Mädchen. Die Eltern des Mädchens wurden über den Unfall informiert und kamen zur Unfallstelle. Eine ärztliche Behandlung der Neunjährigen war nicht nötig, obwohl das Kind leichte Schmerzen hatte. Das Kind wurde nach der Unfallaufnahme von seinen Eltern übernommen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Mühlenbeck: Radlerin übersehen

Eine 16-Jährige fuhr Dienstagnachmittag um 16.50 Uhr in Mühlenbeck den Radweg in Richtung Schildow entlang. An der Einmündung zur Hauptstraße bog nach bisherigen Erkenntnissen ein 49-jähriger Pkw-Fahrer ab und übersah dabei offenbar die 16-Jährige. Diese fiel daraufhin zu Boden und verletzte sich am Bein. Vor Ort lehnte sie eine Behandlung ab. Das junge Mädchen informierte selbstständig ihre Eltern. Am Pkw sowie am Fahrrad entstand leichter Sachschaden in Höhe von geschätzten 500 Euro.

Zehdenick: 80-Jährige Radlerin kam ins Krankenhaus

Offenbar aufgrund eines Vorfahrtsfehlers kam es Mittwochmorgen gegen 8.10 Uhr zwischen einer 80-jährigen Radfahrerin und einer 29 Jahre alten Opel-Fahrerin in der Clara-Zetkin-Straße in Zehdenick zu einem Zusammenstoß. Die 80-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 100 Euro. Am Pkw waren keine Schäden zu erkennen. Das Fahrrad wurde im Anschluss an den Ehemann der Frau übergeben.

Zehdenick: Geschlechtsteil gewaschen

Ein 47-jähriger Iraker schwamm am Dienstag gegen 18.20 Uhr über die Havel in Zehdenick und stieg an der Skaterbahn am Adolf-Mann-Platz nackt aus dem Wasser. Dort drehte er sich zu einer Jugendgruppe und wusch sich sein Geschlechtsteil. Dann schwamm er zurück. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Mann an der anderen Uferseite feststellen und erteilten ihm einen Platzverweis. Eine Strafanzeige wegen exhibitionistischer Handlungen aufgenommen.

Vehlefanz: Sachbeschädigung

Am Dienstagnachmittag kam es in Vehlefanz am Gesundbrunnen zu einer Sachbeschädigung und einem Hausfriedensbruch. Eine Gruppe von jugendlichen Mädchen betrat mehrfach unerlaubt das Grundstück einer Frau, die die Vorfälle der Polizei meldete. Anschließend beschmierten die Mädchen den Zaun der Frau und das Wartehäuschen am Bahnhof mit schwer leserlichen Schriftzeichen. Die Polizei konnte die Gruppe noch antreffen und die Personalien erheben. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Hohen Neuendorf. Diebstahl aus Sprinter

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch brachen unbekannte Täter die rechte Hecktür eines Sprinters der Marke Mercedes Benz in Hohen Neuendorf auf. Das Fahrzeug wurde Dienstag gegen 18 Uhr im Sandornweg abgestellt. Die Täter entwendeten diverse Werkzeuge und Werkzeugkoffer. Durch den Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf.

Hennigsdorf: Boot durch Bierflaschen beschädigt

Am Dienstagnachmittag teilte ein 54-jähriger Bootsführer der Wasserschutzpolizei mit, dass sein Boot beschädigt worden sei. Um 15:30 Uhr sei durch die Hennigsdorfer Straßenbrücke zu Berg gefahren. Auf der Brücke hätten sich währenddessen drei Schwarzafrikaner befunden. Während der Durchfahrt hörte der 54-jährige Bootsführer ein lautes Geräusch und stellte diverse zerbrochene Bierflaschen auf seinen Bootsdach fest. Es entstand dadurch ein Lackschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Täter konnten nicht näher beschrieben werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zabelsdorf: Waschbär flüchtig

Am Dienstagabend kam es zwischen Riekesthal und Zabelsdorf zu einem Wildunfall. Einer 23-jährigen Fahrerin eines Pkw VW war ein Waschbär vor das Auto gelaufen. Die Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Der Waschbär flüchtete jedoch nach der Kollision. Es entstand ein Schaden von 500 Euro.

Oranienburg: Unfallflucht

Am Dienstag kam es zwischen 15 und 17 Uhr zu einer Unfallflucht in Oranienburg. Der flüchtige Pkw befuhr die Erzbergerstraße und muss dann von der Straße abgekommen sein, da ein Schild eines Hydranten auf dem Bürgersteig und ein Gartenzaun eines Mannes, der den Schaden der Polizei meldete, beschädigt wurden. Im Umfeld konnten keine Zeugen ermittelt werden, die Angaben zum Unfallverursacher tätigen konnten. Es ist ein Schaden von ca. 500 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf.

Weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline