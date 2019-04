Oranienburg

Am Samstag, 6. April gegen 4:35 Uhr beobachtete ein Anwohner in der Speyrer Straße in Oranienburg zwei Personen bei dem Versuch einen dort geparkten Pkw Ford zu entwenden. Der Zeuge sprach die Personen vom Balkon aus an woraufhin diese zu Fuß flüchteten. Daraufhin informierte der Zeuge die Polizei. Die Fahndungsmaßnahmen nach den Personen blieben erfolglos. Die Fahrertür des Pkw war durch die Tat beschädigt worden. Der Schaden wurde auf 1.000 Euro geschätzt. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und Spuren der Tat gesichert.

Velten : Pkw bestohlen und beschädigt

Im Zeitraum von Montag, 1. April, 18 Uhr bis Samstag, 6. April, 13.45 Uhr entwendeten unbekannte Personen alle vier Räder eines in der Bahnstraße in Velten parkenden Pkw Mercedes AMG und zerkratzten die Motorhaube des Fahrzeuges. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen.

Oranienburg : Auseinandersetzung in Tankstelle

Am Sonntag, 7. April gegen 6 Uhr kam es an der Tankstelle in der Berliner Straße in Oranienburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Nach einem Streit schlug ein unbekannter Tatverdächtiger einem 30-jährigen Geschädigten eine Bierflasche auf den Kopf und verletzte ihn dadurch schwer. Der Geschädigte wurde einem Krankenhaus in Berlin zugeführt. Die Fahndungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen blieben erfolglos. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und Spuren der Tat gesichert.

Teschendorf : Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Am Freitag, 5. April gegen 15.47 Uhr kam es auf der Bundesstraße 96 zwischen Teschendorf und Nassenheide zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Zu dem Unfall kam es als eine 65–jährige Fahrerin eines Pkw VW unmittelbar vor dem 45–jährigen Fahrer eines Pkw Renault aus einem Seitenweg auf die Bundesstraße in Richtung Teschendorf auffahren wollte. Beide Fahrzeugführer wurden in ein Krankenhaus zur weiterführenden Behandlung gebracht. Der an den Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt. Im Bereich der Unfallstelle kam es aufgrund der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen.

Großwoltersdorf : Verkehrsunfall mit Schwerverletzen

Am Freitag, 5. April gegen 17.20 Uhr kam es auf der Landesstraße 222 zwischen Großwoltersdorf und Menz zu einem Verkehrsunfall bei dem die beiden Insassen des beteiligten Pkw VW schwer verletzt wurden. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand kam der in Richtung Menz fahrende Pkw aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der 60-jährige Fahrzeugführer und die 54-jährige Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der eingetretene Gesamtschaden wurde auf 7.000 Euro geschätzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme kurzzeitig vollgesperrt.

A 10: Fahrer ohne Führerschein

Am 5. April um 15.10 Uhr befuhr ein 31-jähriger rumänischer Fahrzeugführer eines Pkw Toyota mit Anhänger die Bundesautobahn 10 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Pankow und wurde auf dem Parkplatz zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Mühlenbeck zur Kontrolle angehalten. Dabei wurde festgestellt, dass die erforderliche Fahrerlaubnisklasse bereits am 3. Januar 2016 abgelaufen ist. Somit wurde das Fahrzeuggespann ohne gültige Fahrerlaubnis geführt, die Weiterfahrt untersagt und eine Verkehrsvergehensanzeige gegen den Fahrzeugführer erstattet. Der Beschuldigte entrichtete vor Ort eine Sicherheitsleistung.

A 10: Unfall mit Sachschaden

Am 5. April um 7.15 Uhr kam es auf der A 10 zwischen der Anschlussstelle Oberkrämer und dem Autobahndreieck Oranienburg in Fahrtrichtung Prenzlau zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Dabei befuhr ein 29-jähriger Fahrer eines Kleinlasttransporter Iveco mit Anhänger den rechten Fahrstreifen im Baustellenbereich und kollidierte in Folge eines Fahrfehlers seitlich mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Pkw VW. An beiden weiterhin fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

