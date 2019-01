Oberhavel

Die aktuellen Polizeimeldungen aus Oberhavel gibt es nachfolgend im Überblick:

Hennigsdorf : Flüchtender Kradfahrer hat einiges auf dem Kerbholz

Eine Streifenwagenbesatzung wollte Dienstagmittag (22. Januar) gegen 12.45 Uhr einen Berliner Kradfahrer in der Fasanenstraße/Ecke Parkstraße in Hennigsdorf anhalten und kontrollieren. Der Fahrer widersetzte sich der Weisung und fuhr rasant in ein naheliegendes Waldstück, wo er wegen der überhöhten Geschwindigkeit schließlich stürzte. Eine Kontrolle der Personalien des Flüchtenden ergab, dass dieser unter Einfluss von Betäubungsmittel stand, nicht in Besitz eines Führerscheines war und das Kennzeichen am Krad gar nicht an dieses gehörte. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und fertigten mehrere Anzeigen an.

Hohen Neuendorf : Gestohlenes Fahrrad am Bahnhof gefunden

Ein aufmerksamer Bürger teilte Dienstagabend (22. Januar) der Polizei mit, dass er ein ziemlich neuwertiges Fahrrad in der Schönfließer Straße in Hohen Neuendorf direkt am Bahnhof neben dem Fahrradständer aufgefunden habe. Dieses war dort nicht angeschlossen, sondern lag ungesichert auf dem Boden. Eine Überprüfung vor Ort durch die Beamten ergab, dass dieses Rad im August 2018 in Berlin entwendet worden war. Die Polizei stellte das Rad daraufhin sicher.

Glienicke : Einbruch in Schuppen

Aus einem Schuppen auf einem Grundstück im Sonnenblumenweg in Glienicke wurden nach einer gewaltsamen Öffnung Dienstagnachmittag (22. Januar) zwischen 16.45 bis 17.30 Uhr eine Heckenschere sowie zwei E-Scooter entwendet. Der durch den Einbruch entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 340 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline