Die aktuellen Polizeimeldungen aus Oberhavel vom 24. Januar 2019 gibt es nachfolgend im Überblick:

Liebenwalde : Zusammenstoß mit Wildschwein

Ein Wildschwein überquerte am Donnerstagmorgen (24. Januar) gegen 6.30 Uhr im Ortsteil Kreuzbruch so plötzlich die Fahrbahn, dass eine 25-jährige Daihatsu-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Tier, anschließend fuhr die 25-Jährige mit ihrem Pkw in den Graben. Die junge Frau verletzte sich bei bei dem Unfall dermaßen, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Das Wildschwein verendete am Unfallort. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit, laut Polizei entstand am Auto ein Totalschaden.

Löwenberg : Hebelspuren an Tankstellentür

Erst am Mittwoch (23. Januar) wurde bekannt, dass in der Nacht zum 11. Januar 2019 durch bislang unbekannte Personen versucht wurde, mit einem unbekannten Hebelwerkzeug die Hintertür der Tankstelle in der Berliner Straße in Löwenberg aufzubrechen. Es blieb bei dem Versuch, da die Tür dem Einbruchsversuch der Täter standhielt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline