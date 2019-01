Oberhavel

Die Polizeimeldungen aus dem Landkreis Oberhavel vom 8. Januar 2019 gibt es nachfolgend im Überblick:

Oranienburg : Einbrecher wirft Scheibe ein

Ein Unbekannter verschaffte sich Dienstagvormittag (8. Januar 2019) gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Dr.-Heinrich-Byk-Straße in Oranienburg, in dem er offenbar einen Stein in die Scheibe einer Terrassentür warf. Anschließend durchwühlte er die Räume des Hauses. Ein Bewohner bemerkte den Einbruch und konnte einen unbekannten Mann noch beim Verlassen des Grundstücks erkennen, als dieser über einen Zaun sprang und mit einem Fahrrad in Richtung André-Pican-Straße floh. Trotz Einsatz eines Fährtenhundes konnte der Unbekannte in der näheren Umgebung nicht mehr festgestellt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Hennigsdorf : Mehrere Bungalows aufgebrochen

In gleich drei Bungalows brachen unbekannte Täter im Zeitraum von Samstagmittag (5. Januar) bis Montagnachmittag in der Gartenanlage „Am Bahndamm“ in Hennigsdorf gewaltsam durch das Einschlagen von Fenstern ein und entwendeten aus den Gebäuden technische Geräte und Werkzeug. Die Kriminalpolizei untersuchte den Tatort nach Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Oranienburg : Unfall am Kreisverkehr

Zu einem Vorfahrtsunfall beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Saarlandstraße/ Berliner Straße in Oranienburg kam es am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr zwischen einem Volvo-Fahrer und einem Opel-Fahrer. Beide Fahrzeuge, an denen insgesamt Schäden von rund 2000 Euro entstanden, blieben fahrbereit.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline