Velten

Montagmittag gegen 13 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Veltener Kochstraße gerufen. Hier war offenbar ein Kühlschrank auf der Terrasse eines Einfamilienhauses in Brand geraten, woraufhin das Feuer auf einen Grill und Teile der Fassade übergegriffen hatte. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 6 000 Euro beziffert. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr löschten den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen könnte eine Steckdosenleiste brandursächlich sein. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen.

Lehnitz: Fußgängerin angefahren

Eine 37-jährige Fahrerin eines Pkw Ford Fiesta befuhr am Montag gegen 11 Uhr den Birkenwerderweg in Lehnitz aus Richtung Oranienburg kommend in Richtung Birkenwerder. Als sie nach links in den Mühlenbecker Weg abbiegen wollte, übersah sie offenbar eine 81-jährige Fußgängerin, die die Fahrbahn bei Grün überquerte. Die 81-Jährige wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Kremmen: Kollision beim Überholen

In der Ruppiner Chaussee in Kremmen ereignete sich am Montag gegen 16.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 43- jähriger Kraftradfahrer überholte innerorts ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Dabei übersah er wohl den entgegenkommenden Pkw Kia eines 33-Jährigen und kollidierte mit diesem. Die Ruppiner Chaussee musste für etwa 30 Minuten gesperrt werden. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Totalschaden, der Pkw blieb fahrbereit.

Hohen Neuendorf: Aufgefahren

Ein elfjähriges Mädchen wurde am Montag gegen 17 Uhr in der Marienetta-Jirkowski-Straße in Hohen Neuendorf bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Das Kind war Mitfahrerin in einem Pkw VW Golf, der verkehrsbedingt anhalten musste. Eine nachfolgende 30-jährige VW-Bora-Fahrerin erkannte das offenbar zu spät und fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden von rund 1 500 Euro. Das verletzte Mädchen wurde ambulant im Rettungswagen versorgt.

Birkenwerder: Radfahrer gestürzt

Beim Abbiegen von der Hauptstraße in Birkenwerder übersah eine 49-jährige VW-Fahrerin am Montag gegen 17 Uhr offenbar einen 48-jährigen Radfahrer. Der Mann konnte durch starkes Bremsen den Zusammenstoß verhindern. Dabei stürzte er jedoch und wurde leicht verletzt. Er musste im Rettungswagen ambulant behandelt werden. Ein Sachschaden entstand nach ersten Angaben nicht.

Oranienburg: Radfahrer verletzt

Ein 38-jähriger Fiat-Fahrer beachtete am Montag gegen 18.30 Uhr an der Kreuzung Jenaer Ecke Hildburghausener Straße in Oranienburg offenbar nicht einen von rechts kommenden 17-jährigen Radfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der junge Mann verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1 200 Euro.

Oranienburg: Betrunkener Ladendieb

Am Montagabend kam es im Rewe Markt in der Oranienburger Lehnitzstraße zu einem Ladendiebstahl. Der betrunkene Täter entwendete zunächst Grillfakeln im Wert von fünf Euro. Anschließend legte er sich vor den Einkaufsmarkt und schlief ein. Als die Polizei vor Ort eintraf, weigerte sich der Täter den Beamten seine Personalien preiszugeben und musste mit zur Polizeiinspektion genommen werden. Dort konnte festgestellt werden, dass der Täter aus Rumänien stammt. Nachdem die Personalien festgestellt worden waren und der Täter nüchterner war, konnte er die Polizeiwache verlassen. Eine Anzeige wurde gefertigt. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf.

Mühlenbeck: Diebstahl von Diesel

In der Zeit von Sonnabend zu Montag entwendeten unbekannte Täter eine erhebliche Menge Kraftstoff von einer Baustelle in der Hermann-Grüneberg-Straße in Mühlenbeck. Die Täter nahmen insgesamt 600 Liter Diesel, von zwei Baggern und einen Radlader, mit. Es entstand ein Schaden von rund 800 Euro. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf.

Oranienburg: Unfall an der Tanksäule

Am Montagmittag wurde an der Total-Tankstelle in Oranienburg eine Tanksäule beschädigt. Der Fahrer eines Pkw BMW war, aufgrund von Unaufmerksamkeit, gegen die Säule gefahren. Diese wurde durch die Kollision zwar beschädigt, jedoch liefen kein Kraftstoff aus. Es entstand ein Schaden von 2 000 Euro. Das Fahrzeug blieb fahrbereit.

Glienicke: Vorfahrt genommen

Am Montag gegen 13.50 Uhr kam es am Friedrich-Wegner-Platz in Glienicke zu einem Unfall. Der Fahrer eines Pkw Toyota, nahm einem Kraftomnibus der Marke Mercedes die Vorfahrt. Dadurch entstand ein Schaden von rund 3 500 Euro. Beide Fahrzeuge konnte ihre Fahrt weiter fortsetzten.

Zehdenick: Unfall durch Unaufmerksamkeit

Am Montagnachmittag kam es am Darrgang in Zehdenick zu einem Unfall. Der Fahrer eines Ford Transit fuhr, wegen mangelnder Aufmerksamkeit im Straßenverkehr, gegen einen Renault Clio. Es entstand ein Schaden von etwa 6 000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Mühlenbeck: Häcksler hält Bewohner wach

In der Liebenwalder Straße in Mühlenbeck wurden am Montagabend, bis in die späten Stunden, Häckselarbeiten durchgeführt. Es beschwerten sich Bürger, da sie nicht Schlafen konnten. Die Polizei traf kurz vor 23 Uhr vor Ort ein und konnte den Lärmverursacher antreffen. Dieser hatte keine Ausnahmegenehmigung, um zu solch Uhrzeiten, derartigen Lärm zu verursachen. Doch er hatte die Arbeiten sowieso schon beendet und verschwand mit dem Häcksler.

