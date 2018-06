Klein-Mutz

Ein 36-jähriger Mann wurde Dienstagnachmittag im Zehdenicker Ortsteil Klein-Mutz von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Er hatte zuvor seine Lebensgefährtin und deren Kinder bedroht. Schon in der Vergangenheit war der Mann immer wieder aggressiv gewesen . Dabei war er meist alkoholisiert oder stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der 36-Jährige weiter aggressiv und sprach auch Bedrohungen zum Nachteil seiner Lebensgefährtin aus, so dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Da er im Besitz einer Waffe sein sollte, wurde seine Wohnung durchsucht. Dabei stellten die Beamten eine Luftdruckwaffe und eine geringe Menge Betäubungsmittel (Cannabisblüten) und Konsumutensilien fest und sicher. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Mittwochmorgen wurde er aus dem Gewahrsam entlassen. Der 36-Jährige erhielt zusätzlich eine Wohnungsverweisung.

Zehdenick: Lagerhalle aufgebrochen

Aus einer Lagerhalle im Zehdenicker Gewerbegebiet Karlshof wurden in der Zeit vom 4. bis zum 5. Juni Waren im Wert von etwa 5000 Euro entwendet. Am Zaun, an den Türen und Toren der Halle waren keine Einbruchsspuren ersichtlich, so dass die Täter offenbar während der Arbeitszeit – bei offener Halle - gehandelt haben.

Velten: Eingeschlagene Schaufensterscheibe

In der Nacht zu Mittwoch haben unbekannte Täter eine Schaufensterscheibe in der Veltener Bahnstraße beschädigt. Mitten in der Scheibe ist nun ein großes Loch, das mit einem unbekannten Gegenstand verursacht wurde. Ein Schaden von rund 2500 Euro ist entstanden. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf.

Gransee: Fenster eingeschlagen

In der Granseer Bahnhofstraße wurde das leerstehende ehemalige Bahnhofsgebäude beschädigt. Durch unbekannte Täter wurde eine Scheibe eingeschlagen. Wann es zu der Sachbeschädigung kam ist unklar. Auch ist noch nicht bekannt wie hoch der entstandene Schaden ist. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf.

Oranienburg: Hebelspuren an der Terrassentür

In der Zeit von Sonntag zu Dienstag versuchten unbekannte Täter, in eine Wohnung in einem Oranienburger Mehrfamilienhaus einzudringen. Durch den Mieter wurden Hebelspuren an der Terrassentür festgestellt. In die Wohnung gelangten die Täter jedoch nicht. Ein Gesamtschaden von rund 200 Euro ist entstanden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Velten: Schmiererei auf Parkbank

Durch unbekannte Täter wurden zwei Parkbänke in der Veltener Bahnstraße beschmiert. Auf den Bereich der Lehnen wurden Hakenkreuze aufgebracht. Diese waren fünf mal fünf Zentimeter groß. Durch den Bauhof werden die Schmierereien nun schnellstmöglich beseitigt. Die Kriminalpolizei nimmt nun die Ermittlungen auf.

Oranienburg: Unfallflucht

In der Dr.-Heinrich-Byk-Straße in Oranienburg kam es am Dienstagabend zu einer Unfallflucht. Ein Ford Transit fuhr einem geparkten Pkw Peugeot den Spiegel ab. Ein Zeuge konnte dann beobachten, dass der Fahrer des Transits kurz angehalten hatte, dann aber einfach weiter fuhr. Das Kennzeichen des Ford Transit konnte sich der Zeuge merken. Der Pkw Peugeot blieb fahrbereit. Ein Gesamtschaden von etwa 300 Euro ist entstanden. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf.

Großwoltersdorf: Wildunfall

Zwischen Großwoltersdorf und Zernikow kam es zu einem Wildunfall. Der 54-jährige Fahrer eines Pkw Citroen kollidierte mit einem Rehwild. Dieses verendete noch am Unfallort. Das Fahrzeug blieb nach dem Unfall weiterhin fahrbereit. Ein Gesamtschaden von etwa 100 Euro ist entstanden.

Weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline