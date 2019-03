Oberhavel

Nachfolgend die Polizeimeldungen aus Oberhavel vom 17. März 2019 im Überblick.

Zehdenick : Fassade beschmiert

Bislang unbekannte Täter beschmierten in der Zeit von Freitag (15. März), 18 Uhr, bis Sonnabend, 6.30 Uhr, in der Grünstraße in Zehdenick die Fassade und Fenster zweier Gewerbe mit antisemitischen Zeichen mittels Sprühfarbe. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und die Beseitigung der Schmiererei veranlasst. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301/8510 entgegen.

Glienicke : Navigationssystem ausgebaut

In der Nacht von Freitag (15. März) zu Sonnabend haben unbekannte Täter in der Märkischen Allee in Glienicke einen Pkw Golf VI aufgebrochen und aus dem Fahrzeug das fest verbaute Navigationssystem entwendet. Es entstand ein Sachschaden von rund 1700 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Oberkrämer: Werkzeuge gestohlen

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Donnerstag (14. März), 18.30 Uhr, bis Freitag, 7 Uhr, aus einer auf einem Kleintransporter Mercedes-Benz Pritsche aufmontierten und mit zwei Vorhängeschlösser gesicherten Werkzeugkiste diverse hochwertige Arbeitsmaschinen. Der Transporter war im Bereich der Brückenbaustelle an der A10-Anschlussstelle Oberkrämer abgestellt gewesen. Eine kriminaltechnische Untersuchung durch die Kriminalpolizei war laut Information der Polizei nicht mehr möglich, da ein Mitarbeiter der geschädigten Firma die Beschädigungen an der Werkzeugkiste bereits selbst behoben hatte. Durch den Diebstahl entstand ein Gesamtschaden von rund 3350 Euro.

Oberkrämer: Sachschaden nach Verkehrsunfall

An der A10-Anschlussstelle Oberkrämer ereignete sich am Sonnabend (16. März), gegen 13.10 Uhr in Fahrtrichtung Hamburg ein Verkehrsunfall nach missachteter Vorfahrt. Ein 44-jähriger PKW VW-Fahrer wollte an der Anschlussstelle auf die durchgehende Fahrbahn der Autobahn auffahren. Dabei missachtete er jedoch die Vorfahrt einer auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Sattelzugmaschine Iveco eines 41-Jährigen. Es kam zu einer seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge, die trotz der Kollision fahrbereit blieben. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Dreieck Oranienburg : Autofahrerin missachtet Vorfahrt

Am Kreuz Oranienburg ereignete sich am Freitag (15. März) gegen 9 Uhr auf der A10 ein Unfall, nachdem eine 54-jährige PKW Nissan-Fahrerin von der B96 auf die A10 in Fahrtrichtung Hamburg auffahren wollte, dabei aber die Vorfahrtregelung missachtet und seitlich mit einem auf der Durchgangsfahrbahn befindlichen polnischen Kleintransporter Citroen kollidierte. Der Kleintransporter blieb auch nach dem Zusammenstoß fahrbereit. Der PKW Nissan wurde auf Veranlassung der Unfallverursacherin durch einen Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 1000 Euro.

Von MAZonline