Oberhavel

Die Polizeimeldungen aus Oberhavel vom 19. Februar 2019 gibt es nachfolgend im Überblick:

Hennigsdorf : Radfahrerin verletzt

Im Hennigsdorfer Ortsteil Nieder Neuendorf wurde am Dienstag (19. Februar) gegen 8 Uhr in der Straße Am Yachthafen eine 39-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Sie war auf dem Radweg in Richtung Spandau unterwegs, als eine 42-jährige Mercedes-Fahrerin die Radlerin beim Abbiegen nach links offenbar übersah und es zur Kollision kam. Die 39-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt.

Hennigsdorf : Kupfer gestohlen

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom Freitag (15. Februar) bis Montag gewaltsam Zutritt zu einem Betriebsgelände in der Philipp-Pforr-Straße in Hennnigsdorf und entwendeten dort mehrere kupferne Bauteile. Aus einer Halle fehlten sieben massive Blöcke zu je 40 und 50 Kilogramm Kupfer, insgesamt über 300 Kilogramm. Kriminaltechniker der Polizei kamen vor Ort zum Einsatz und konnten Schuheindruckspuren und DNA-Spuren sichern. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.400 Euro geschätzt.

Zehdenick : Mit Drogen und fremden Fahrrad unterwegs

Polizeibeamte kontrollierten Montagabend (18. Februar) gegen 22.45 Uhr in der Rudolf-Breitscheid- Straße in Zehdenick einen 17-jährigen Fahrradfahrer. Es stellte sich heraus, dass dieser mehrere Gramm Cannabis mit sich führte. Weiterhin gab er an, das Fahrrad, mit dem er unterwegs sei, vor ca. drei Tagen entwendet zu haben. Der bereits polizeilich bekannte junge Mann wurde nach Fertigung von Anzeigen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Fahrraddiebstahls sowie Sicherstellung des Rades an seine Mutter übergeben.

Oranienburg : Angeln ohne Genehmigung

Am Schlosshafen in Oranienburg wurde am Montagmittag (18. Februar) gegen 13.45 Uhr ein 23-jähriger Mann festgestellt, der mit einer Handangel im DAV- Gewässer ohne die erforderlichen Genehmigungen zu besitzen (Fischereiabgabe, Angelkarte) angelte. Eine Anzeige wegen Fischwilderei wurde aufgenommen.

A111: Auf Autobahn aufgefahren

Eine 56-jährige Opel Mokka-Fahrerin befuhr Montagmorgen (18. Februar) gegen 7.35 Uhr die A111 zwischen der Anschlussstelle Stolpe und der Landesgrenze Berlin in Fahrtrichtung Berlin. Aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit fuhr sie auf eine vorausfahrende Mercedes V-Klasse auf. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

A10: Seitlich touchiert

Ein 59-jähriger Audi-Fahrer mit Anhänger fuhr am Montagnachmittag (18. Februar) gegen 17.30 Uhr an der Anschlussstelle Mühlenbeck auf die A10 in Fahrtrichtung Hamburg auf. Kurz hinter der Anschlussstelle Mühlenbeck setzte er zum Überholen im Arbeitsstellenbereich nach links auf den linken Fahrstreifen und beachtete nicht die neben sich befindliche, 24-jährige Fahrerin eines Pkw VW. Es kam zur seitlichen Berührung der Fahrzeuge, wobei diese weiterhin fahrbereit blieben. Im Bereich der Arbeitsstelle ist ein Überholen für Pkw mit Anhänger durch Verkehrszeichen verboten. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Fahrer des Pkw Audi-Fahrer wurde eingeleitet.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline