Durch unbekannte Täter wurden im Zeitraum vom 3. April, 16 Uhr, bis zum 4. April, neun Uhr, im Gartenzimmer des Schlossparks in der Parkstraße drei Hakenkreuze mit Kreide in der Nähe des Spielplatzes aufgemalt. Die Kreuze hatten die Größe zehn mal zehn Zentimeter. Die Beseitigung der Schmierereien wurde veranlasst. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Hohen Neuendorf : Einbruch in Geschäft

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum 5. April gegen 00.50 Uhr die Eingangstür zu einem Geschäft in der Berliner Straße in Hohen Neuendorf auf. Dabei wurde ein Zeuge durch Geräusche aufmerksam und sah noch, wie drei dunkel gekleidete Personen vom Tatort flüchteten. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter nicht festgestellt werden. Nach erstem Überblick wurde nichts entwendet. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen bisher keine Angaben vor.

Zehdenick : Zeugen gesucht

Bereits am 22. März ereignete sich zwischen 13.02 Uhr und 13.10 Uhr in der verlängerten Ackerstraße in Zehdenick ein Verkehrsunfall. Ein schwarzer Pkw-Kombi mit Oberhaveler Kennzeichen erfasste eine 21-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn. Die junge Frau wurde dabei verletzt. Der Pkw-Fahrer verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die 21-Jährige erstattete am 1. April bei der Polizei eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum bisher unbekannten Fahrer machen können, sich in der Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301/8510 zu melden.

