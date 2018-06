Birkenwerder

In der Straße im Winkel verschafften sich bislang noch unbekannte Täter am Freitag, den 15. Juni 2018, in der Zeit von 17 bis 19.30 Uhr unbefugten Zutritt zu einem Grundstück. Nach dem gewaltsamen Aufhebeln eines Fensters gelangten die Täter in das Einfamilienhaus und durchwühlten dort sämtliche Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, war nach ersten Erkenntnissen noch nicht bekannt. Beamte der Kriminaltechnik konnten am Tatort Spuren sichern, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hennigsdorf: Versuchter Fahrzeugeinbruch

Am Rathenaupark in Hennigsdorf versuchten bislang noch unbekannte Täter in der Nachtzeit von Donnerstag, den 14. Juni 2016, 22 Uhr bis Freitag, 8.30 Uhr, in einen abgestellten PKW Skoda einzubrechen. Dabei schlugen sie die hintere linke Seitenscheibe ein und hebelten am Türrahmen. In das Fahrzeug gelangten die Täter jedoch nicht, sodass auch nichts entwendet wurde. Durch den versuchten Fahrzeugeinbruch entstand Sachschaden von rund 1000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Stechlin/Neuglobsow: Motorradfahrer gestürzt

Ein 64-jähriger Kradfahrer befuhr mit seiner Kawasaki am Sonnabend, den 16. Juni 2018, gegen 11.15 Uhr die Menzer Straße aus Richtung Menz nach Neuglobsow. In einer leichten Linkskurve rutschte der Fahrer kurz vor dem Ortseingang aufgrund von Fahrbahnverschmutzungen weg, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen am linken Bein sowie der linken Hand und musste durch einen Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Gransee gebracht werden. Das Motorrad des Mannes war weiterhin fahrbereit. Es entstand durch den Unfall ein Sachschaden von 500 Euro.

B96/Teschendorf: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Ein 32-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Sonnabendnachmittag gegen 13.45 Uhr die B96 von Gransee in Richtung Oranienburg. Unmittelbar vor dem Ortseingang Teschendorf fuhr der Fahrer bei stockendem Verkehr auf einen vorausfahrenden PKW Skoda auf. In Folge dessen verletzten sich dessen 22-jährige Fahrerin sowie ihre 23-jährige Beifahrerin leicht. Beide mussten anschließend mit einem Rettungswagen zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus Oranienburg gebracht werden. Gegen den 32-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4000 Euro. Zur Verkehrsunfallaufnahme musste die B96 für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden.

L21/Zühlsdorf: Verkehrsvergehen

Auf der L21 zwischen Zühlslake und Summt kontrollierten am Sonnabend, den 16. Juni 2018, Polizeibeamte gegen 13,15 Uhr den 34-jährigen Fahrer eines Pkw VW mit Anhänger. Während der Verkehrskontrolle wurde bekannt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Auch war der Pkw nicht mehr für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und die bereits abgelaufenen, angebrachten Kurzzeitkennzeichen nicht für das Fahrzeug herausgegeben. Gegen den Fahrer wurden Verkehrsvergehensanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens ohne Pflichtversicherung sowie Kennzeichenmissbrauch eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Oberhavel: Trunkenheit im Straßenverkehr

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Oberhavel führten am Wochenende in der Zeit von Freitag, dem 15. Juni 2018, 18 Uhr bis Sonntag, 12 Uhr Verkehrskontrollen zur Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit von Fahrzeugführern durch. Dabei wurden insgesamt sechs Verkehrsteilnehmer unter Einfluss alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel mit ihren Fahrzeugen im öffentlichen Verkehr festgestellt.

So kontrollierten Polizeibeamte Sonnabendvormittag um 10.15 Uhr in der Fontanesiedlung in Hennigsdorf einen 39-jährigen Opel Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 1,48 Promille. Zudem war der Fahrer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zur Beweissicherung wurde im Polizeirevier Hennigsdorf eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahrer ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Fontanestraße in Hennigsdorf konnten am Sonntag um 00.50 Uhr zwei 43-jährige Radfahrer festgestellt werden, wobei die Atemalkoholtests 1,61 Promille und 1,84 Promille ergaben. Auch hier wurden zur Beweissicherung Blutentnahmen im Polizeirevier Hennigsdorf durchgeführt und Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Am Sonntagmorgen unterzogen Polizeibeamte um 7 Uhr in der Lindenstraße in Velten einen 43-jährigen portugiesischen VW-Fahrer einer Verkehrskontrolle. Ein Atemalkoholtest ergab hier 1,45 Promille. Zur Beweissicherung wurde ebenfalls eine Blutentnahme in der Polizeiinspektion Oberhavel durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet sowie eine Sicherheitsleistung zur Sicherung des Strafverfahrens erhoben.

