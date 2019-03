Borgsdorf

Im Zeitraum von Donnerstagmittag bis Sonntagmorgen haben unbekannte Täter ein schwarzes Quad entwendet. Das Fahrzeug stand in einer Kleingartenanlage Am Stichkanal in Borgsdorf.

Der Schaden beträgt rund 2500 Euro. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

Von MAZonline