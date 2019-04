Tiefkühl-Garnelen im Wert von rund 150 Euro sind am Samstagvormittag aus dem Real-Markt in Neuruppin gestohlen worden. Ein Mann hatte die Ware eingesteckt. Als er sie an der Kasse vorbeischmuggeln wollte, sprachen Marktmitarbeiter ihn an. Der Dieb flüchtete. Doch die Polizei hat Hinweise.