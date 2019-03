Oberhavel

Der Radarmesswagen der Polizei in Oberhavel steht sowohl am Sonnabend auf der A10 zwischen dem Kreuz Oranienburg und dem Dreieck Havelland. Am Sonntag wird zwischen dem Dreieck Pankow und dem Kreuz Oranienburg geblitzt.

Hier gibt es einen Überblick über weitere Radarfallen im Land Brandenburg.

Von MAZonline