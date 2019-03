Vier Männer umringen am Donnerstagabend am Stern zwei Jugendliche. Sie gaben sich als Kriminalbeamte aus und forderte Bargeld oder Handy. Die beiden 19-Jährigen übergaben ihre Mobiltelefone. Ein älteres Pärchen könnte den Vorfall am frühen Abend beobachtet haben. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.