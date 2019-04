Oberhavel

Der Radarmesswagen der Polizei steht am Freitag auf der A 24 zwischen Dreieck Havelland und Fehrbellin. Am Sonnabend wird auf der A 10 zwischen Kreuz Oranienburg und Dreieck Havelland geblitzt, am Sonntag auf der A 10 zwischen Dreieck Pankow und Kreuz Oranienburg und am Montag auf der A 10 zwischen Kreuz Oranienburg und Dreieck Havelland.

Hier gibt es einen Überblick über weitere Radarfallen im Land Brandenburg.

Von MAZonline