Dem jungen Potsdamer blieb nur noch der Notruf: Zwei Männer hämmerten am Freitagabend an seiner Wohnungstür am Schlaatz und brachen diese mit einem Brecheisen auf. Dann attackierten sie den 20-Jährigen. Er trug eine Platzwunde am Kopf davon. Noch in der Nacht wurde ein Tatverdächtiger von der Polizei festgenommen.