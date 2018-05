Oranienburg

Ein Auto und ein Radfahrer stießen am Donnerstagnachmittag gegen 15.40 Uhr in der Sachsenhausener Straße zusammen. Die 50-jährige Mercedes-Fahrerin wollte den Parkplatz des Ärztehauses in Richtung Stadtmitte verlassen und blieb in der Ausfahrt stehen, um einer mehrköpfigen Radfahrgruppe auf dem Radweg die Vorfahrt zu gewähren. Genau in diesem Moment vernahm sie ein Krachen an ihrem Fahrzeug, in welches ein weiterer Radfahrer, der auf dem Bürgersteig in Richtung Stadt fuhr und sie vermutlich aus Unaufmerksamkeit auch nicht wahrgenommen hatte, gefahren war. Der Radfahrer zog sich dabei keine Verletzungen zu. Am Fahrzeug entstand eine Delle in der Fahrertür.

Von MAZonline