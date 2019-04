Hennigsdorf

Eine 65-jährige Fahrerin eines Pkw fuhr am Donnerstag gegen Mittag aus einer Parklücke in der Friedrich-Engels-Straße in Hennigsdorf in den fließenden Verkehr. Hierbei übersah sie offenbar eine 60-jährige Radfahrerin, welche sich links neben dem Pkw auf der Fahrbahn befand.

Radfahrerin muss ins Krankenhaus

Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich. Sie musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Von MAZonline