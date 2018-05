Germendorf

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr an der Kreuzung vor dem Globus-Baumarkt in Germendorf.

Radfahrerin mit Kind im Anhänger unterwegs

Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer wollte nach ersten Erkenntnissen vom Parkplatz des Baumarktes auf die Germendorfer Dorfstraße (L170) abbiegen, übersah dabei jedoch eine 29-jährige Radfahrerin. Die Frau war mit einem Fahrradanhänger, in dem sich ihre vierjährige Tochter befand, unterwegs. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sowohl die 29-Jährige als auch ihre Tochter, leicht verletzt wurden. Beide wurden zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Kreuzung als gefährlich bekannt

Der Kreuzungsbereich war in der Vergangenheit immer wieder von Einwohnern und MAZ-Lesern als unübersichtlich und gefährlich angesprochen worden. Seit geraumer Zeit kämpfen u.a. Eltern der Germendorfer Grundschule um die Einrichtung einer Ampel in diesem Straßenbereich. Auch bei der MAZ-Aktion „Gefährliche Verkehrsecken in Oberhavel“ wurde auf diese Kreuzung von zahlreichen Lesern hingewiesen.

