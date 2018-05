Velten

Zu einem Unfall mit einer Fahrradfahrerin und einem Pkw ist es am Donnerstag gegen 11.25 Uhr in Velten gekommen. Die 63-jährige Frau, die mit ihrem Fahrrad von Hennigsdorf in Richtung Germendorf unterwegs war, hielt in der Berliner Straße/Ecke Breite Straße nicht an, obwohl die Ampel für sie auf Rot stand.

Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer, der mit seinem Wagen abbiegen wollte, konnte der Frau nicht mehr ausweichen und stieß mit ihr zusammen. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht am Knie. Sie konnte nach ambulanter Behandlung vor Ort jedoch wieder aus ärztlicher Behandlung entlassen werden.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro.

Von MAZonline