Hennigsdorf

Die Polizei wendet sich auf der Suche nach Zeugen nun an die Bevölkerung: Am Donnerstag, den 3. Mai, hatten bislang unbekannte Täter am Vormittag am Hennigsdorfer Ziel-Einkaufscenter offenbar bei einem schwarzen Mercedes-Benz alle fünf Radmuttern des linken Vorderrades gelöst. Die 58-jährige Fahrerin hatte ihren Wagen in einer Parknische abgestellt. Vor dem Pkw stand ein grüner Pkw auf Höhe der Havelpassage/Postplatz.

Als die 58-Jährige gegen 10.30 Uhr den Parkplatz mit ihrem Wagen wieder verließ, stellte sie kurz darauf während der Fahrt fest, dass der Pkw ins Schlingern geriet und sich nicht mehr lenken ließ. Vier der fünf gelösten Radmuttern waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr am Rad.

Vermutlich hatten sich der/die unbekannten Täter im Zeitraum von 9.45 Uhr bis etwa 10.30 Uhr auf dem Parkplatz an dem Vorderrad zu schaffen gemacht und die Radmuttern gelöst.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat Personen zur Tatzeit am Einkaufscenter an dem schwarzen Mercedes-Benz der A-Klasse (Modell 2010) am Vorderrad gesehen? Zeugen wenden sich bitte mit Hinweisen an die Polizeiinspektion Oberhavel unter der 0331-8510.

