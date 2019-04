Hennigsdorf

Am Sonnabend gegen 22 Uhr beobachteten Mitarbeiter des Kauflandes in Hennigsdorf am Postplatz drei Personen beim Diebstahl mehrerer Flaschen Alkohol im Wert von rund 100 Euro. Nachdem die Personen den Kassenbereich passiert hatten, ohne die Ware zu bezahlen, wurden sie durch die Mitarbeiter angesprochen.

Zwischen einem 18-jährigen Täter und einem Mitarbeiter des Kauflandes kam es dabei zu einer körperlichen Auseinandersetzung in deren Folge die Personen zu Fuß flüchteten. Polizeibeamte stellten während der Fahndungsmaßnahmen zwei tatverdächtige Personen fest, welche das Diebesgut mit sich führten. Ein Tatverdächtiger wurde bei der Polizeiinspektion Oberhavel in Gewahrsam genommen und erst nach Ausnüchterung entlassen. Die zweite Person wurde nach der Identitätsfeststellung entlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline