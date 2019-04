Hennigsdorf

Zeugen informierten am Abend des 7. April gegen 20.15 Uhr der Polizei, weil ein 27-jähriger Mann in einer Wohnung in der Havelpassage lautstark rechtsgerichtete Musik abspielte und rechte Parolen rief.

Ermittlungen wegen Volksverhetzung

Die Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen erst nicht vor Ort antreffen, jedoch erschien er etwa eine halbe Stunde später. In der Wohnung des Mannes stellten die Beamten einen Laptop als Datenträger der Musik sichert. Die Kripo ermittelt wegen Volksverhetzung.

Von MAZonline