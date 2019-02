Borkheide

Ein Lkw-Fahrer (21) stellte am frühen Montagabend seinen Laster auf dem Autobahnparkplatz Borker Heide an der A 9 in Fahrtrichtung Leipzig ab, um seine Nachtruhe zu halten. Gegen 21.20 Uhr wurde er durch ein lautes Geräusch geweckt. Er schaute in den Außenspiegel und bemerkte drei Personen, die an seinem Fahrzeug standen.

Hupe vertreibt Tätergruppe

Der Fahrer des Autotransporter schaltete die Beleuchtung an und hupte. Die Unbekannten flüchteten über den Parkplatz. Nachdem sie sich entfernt hatten, machte der Fahrer einen Kontrollgang um sein Fahrzeug. Von einigen der geladenen Fahrzeuge fehlten die Ersatzräder. Der Lkw-Fahrer verständigte die Polizei. Sie nahm eine Anzeige auf und sicherte Spuren. Es entstand ein Schaden von etwa 2400 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Von MAZonline