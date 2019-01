Hennigsdorf

Bislang unbekannte Diebe wurden am späten Mittwochabend offenbar beim Reifendiebstahl erwischt, so dass sie den Tatort ohne ihr Diebesgut verließen.

Auto bereits auf Steine aufgebockt

Gegen 22.20 Uhr hatten sich die Täter an einem Renault Megane, der in der Krummen Straße an der Gartenkolonie in Hennigsdorf geparkt war, zu schaffen gemacht. Das Fahrzeug war bereits auf Steine aufgebockt, zwei Kompletträder bereits demontiert, als die Täter vermutlich bei ihrem Diebstahl gestört wurden.

Täter flüchten Richtung Bahngelände

Unverrichteter Dinge flüchteten sie daraufhin in Richtung Bahngelände, hinterließen am Tatort jedoch ihre mitgeführte Werkzeuge und Gegenstände. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline