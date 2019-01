Oranienburg

In einen Gastronomiebetrieb in der Bernauer Straße in Oranienburg brachen bislang unbekannte Täter in der Silvesternacht ein und richteten dort eine Spur der Verwüstung an.

Die Täter hatten, nachdem sie sich Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft hatten, im Inneren mehrere Schubladen aufgerissen, einen Fernseher, Backofen, Drucker und ein Kassengerät beschädigt. Insgesamt wurde nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden von rund 3000 Euro angerichtet.

Kriminaltechniker der Polizei sicherten vor Ort Spuren, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline