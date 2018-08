Hennigsdorf

Ein bislang unbekannter Mann bestellte vom 7. bis 8. September 2017 bei zwei Apotheken telefonisch ein Rezept über ein verschreibungspflichtiges Schmerzmittel. An den darauffolgenden Tagen erschien ein Mann in den Apotheken und wollte die Medikamente abholen. Dazu legte er ein Originalrezept vor, dessen Echtheit jedoch von den Apothekerinnen angezweifelt wurde. Der Unbekannte erhielt das Schmerzmittel nicht und verließ die Apotheken wieder. „Es ist nicht ausgeschlossen, dass es sich bei beiden Sachverhalten um ein und denselben Täter handeln könnte“, heißt es von Seiten der Polizei. Der Mann wurde jeweils identisch wie folgt beschrieben: südländischer Typ, etwa 30 Jahre alt, 1,80 m bis 1,90 m groß und von kräftiger bis dicker Gestalt, schwarze, kurze Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Lederjacke und einem weißem T-Shirt mit rotem Aufdruck. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Oberhavel (Telefon: 03301/85 10).

Von MAZonline